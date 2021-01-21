Роскомнадзор пообещал соцсетям крупные штрафы за призывы выйти на несанкционированные акции 23 января

Роскомнадзор пообещал соцсетям штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей за публикацию призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Ведомство рассылает уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях, говорится в официальном сообщении федеральной службы.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», – заявили в Роскомнадзоре, пояснив, что участие в таких акциях в том числе во время пандемии может нанести вред жизни и здоровью несовершеннолетних.

Согласно новым поправкам в КоАП, вступившим в силу 10 января этого года, за первое нарушение введенного в России порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцу сайта грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей. За повторное нарушение штраф составит одну десятую совокупного размера годовой выручки.

Как сообщал «Новый День», ранее генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам с призывами к участию в несанкционированных акциях 23 января, а в среду Роскомнадзор обратился к соцсетям TikTok и «ВКонтакте» с требованием прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий и удалить призывы к участию в несанкционированных протестах.

Информация об акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального на этой неделе появилась в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах. Пока нет данных о согласовании властями хотя бы одной из них, мэрия Москвы уже запретила митинг в субботу на проспекте академика Сахарова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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