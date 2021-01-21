РФ должна выплатить 2,7 тысячи евро фигурантку «ростовского дела» по решению ЕСПЧ

Фигурант «ростовского дела» Ян Сидоров получит 2,7 тысячи евро от Российской Федерации за длительное содержание в СИЗО. Соответствующее решение вынес ЕСПЧ, который пришел к выводу о нарушении права Сидорова на свободу и личную неприкосновенность.

«Европейский Суд по правам человека сегодня признал, что российские власти нарушили право фигуранта «ростовского дела» Яна Сидорова на свободу и личную неприкосновенность (ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод)», – сообщил в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Суд постановил, что РФ должна выплатить Сидорову 2,7 тыс евро за 22 месяца 25 дней, которые он провел в СИЗО в рамках расследования о покушении на массовые беспорядки.

Как ранее сообщали СМИ, Сидоров стал фигурантом уголовного дела в ноябре 2017 года, в качестве меры пресечения ему был выбран арест, который регулярно продлевался судом в течение двух лет. Правоохранительные органы мотивировали это тем, что Сидоров может скрыться от правосудия – хотя, по мнению адвокатов, никаких оснований для этого не было. В 2019 году Сидорова приговорили к 6,5 годам в колонии строгого режима по статье УК РФ о покушении на организацию и участие в массовых беспорядках. В июле 2020 года приговор был смягчен до 4 лет.

«Коммерсант» сообщал, что двое других фигурантов дела на суде заявили, что дали признательные показания после избиений, пыток и морального давления следователей.

Следствие инкриминировало всем троим участие в администрировании телеграм-канала, в котором обсуждались планы массовых беспорядков 5 ноября 2017 года. В тот день Сидоров вместе с другим фигурантом дела Владиславом Мордасовым вышел к зданию правительства Ростовской области с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Старшему из них тогда был 21 год.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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