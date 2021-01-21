Белоруссия, Карабах, Россия: Вашингтон возвращается к «цветным революциям» – цели уже намечены

В ближайшее время администрация нового президента США Джо Байдена активизирует свою внешнеполитическую деятельность на постсоветском пространстве, в том числе, в России. По оценкам экспертов, Москва должна быть готова адекватно отвечать на вызовы «цветных революций». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции с участием российских политических аналитиков.

В частности, член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло обратил внимание, что команда уже действующего президента США будет агрессивной, что будет определять ее последующие действия. «Команда агрессивная. Она будет состоять из людей, которые не все являются профессионалами в полном смысле этого слова. Это люди, которые очень долго копили негатив и злобу. Политика Байдена будет очень агрессивной, судя по подбору людей. Нам нужно понять, как с этим жить. Это не просто новая реальность для Америки, это – новая реальность для нас всех. Уже сейчас нужно понимать, что не нужно строить никаких иллюзий – отношения будут хуже, чем при Трампе. Нужно подбирать команду, которая бы смогла дать на это адекватный ответ и дипломатический, и иной», – сказал он.

Манойло обратил внимание, что Байден еще до победы на выборах довольно прямо определил свою политику в отношении России и стран СНГ. «Информационная война будет разворачиваться с нарастанием. Что касается линии на постсоветском пространстве, как только он освоится, придет в себя после банкета, снова пойдут деньги в Беларусь. Это будет продолжение той линии, которую начал Майк Помпео (госсекретарь США при Трампе). Дальше будут раскачивать все точки, которые не раскачали исключительно потому, что были слишком увлечены внутриполитической борьбой друг с другом», – уверен эксперт.

«Следует ожидать активизации технологий возобновления «цветных революции» по периметру РФ. Будет небольшая пауза, связанная с раздачей портфелей, а потом начнется по новой. В Белоруссии для активизации протеста появятся новые деньги, которые являлись главным маховиком протестов. Там ситуация резко обострится. Закавказье – будет небольшая пауза, потом возобновится напряженность по Карабаху, потому что там все замерло на промежуточном моменте. Будут провокации», – прогнозирует Манойло.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия, которая стоит на пороге федеральной кампании по выборам в Госдуму, также оказывается под ударом. «Буду попытки заявить, что будущие выборы в Госдуму и в будущем выборы президента незаконны априори. Эти попытки уже начались. Технологии, которые применяются, один в один повторяют приемы в Белоруссии и целом ряде стран Латинской Америки», – подчеркнул Манойло.

Как считает политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, российская тема для новой администрации американского Белого дома «является большим подарком». «Россия, как общий «другой», общий враг – очень удобна. Антироссийская риторика будет использоваться для укрепления европейского единства», – отметил эксперт.

По его оценке, необходимо готовиться, в том числе, к экономическому давлению, так как «зеленый тренд» будет ограничивать возможный выход российских компаний на рынки.

Напомним, Байден вступил в должность президента 20 января. Он принес присягу на верность конституции и назвал этот день «новым днем для Америки». После вступления в должность новый президент США подписал ряд документов, отменяющих несколько указов своего предшественника. В частности, новый американский лидер утвердил возвращение США в Парижское соглашение по климату 2015 года. Кроме того, Байден отменил выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Результаты работы первого дня были лишь началом «шквала действий», которые глава государства собирается предпринять, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.01.21

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