В Москве зафиксированы рекордные сугробы

В Москве за последние сутки намело еще несколько сантиметров снега, самые большие сугробы образовались на востоке столицы. Синоптики предупредили горожан, что в ближайшие пять дней осадки если и будут, то в виде дождей и мороси с мокрым снегом.

Прирост снежного покрова в столице за последние сутки составил от 2 до 4 см, говорится на портале «Метеоновости». В итоге на ВДНХ сугробы поднялись до 37 см, в Тушино и на метеостанции МГУ – до 40 см, а самые большие оказались в Измайлово, где высота снежного покрова составила 43 см – выше, чем в Подмосковье.

В столичном регионе за сутки намело в среднем еще до 1-2 см снега, причем больше всего сугробы выросли в южных районах области – в Коломне, Кашире и Наро-Фоминске сугробы подросли на 4 см. Таким образом, утром 22 января там высота снежного покрова составила 38, 33 и 34 см соответственно в Серпухове – 37 см. Синоптики отмечают, что это выше нормы для третьей декады января.

В ближайшие пять дней москвичам и жителям Подмосковья не стоит ожидать снегопадов и метелей: регион накрывает тепло и влага Атлантики и Средиземноморья. Температура воздуха повышается, так что осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега, не исключены гололедные явления.

ГУ МЧС по Москве уже предупредило горожан о голодных явлениях, тумане и ухудшении видимости. Эти явления будут сохраняться как минимум до 21 часа пятницы, 22 января.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.01.21

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