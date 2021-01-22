Московская полиция предупредила потенциальных участников митингов 23 января

Сегодня московской главк МВД выступил с предупреждением, что попытки провести несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», – говорится в заявлении.

В МВД подчеркнули, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

«Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов», – говорится в заявлении столичного главка полиции.

Информация об акциях в поддержку Навального на этой неделе появилась в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах. Пока нет данных о согласовании властями хотя бы одной из них, мэрия Москвы уже запретила митинг в субботу на проспекте академика Сахарова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.21

В Госдуме хотят освободить хозяев «мигалок» от штрафов за нарушения ПДД. / В ФСБ предупредили об угрозе кибератак на фоне обвинений США. / В России коронавирус выявили у еще 21,5 тыс. человек, умерли за сутки 580 больных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»