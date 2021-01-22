Торговым сетям предложили расширить картофельный ассортимент

Производители картофеля предлагают торговым сетям ввести в ассортимент корнеплоды малого размера 35-55 мм. Об этом сообщил председатель Картофельного союза Сергея Лупехин.

«Картофель калибра 35-55 мм не уступает по качественным характеристикам более крупному. Это та же картошка просто другого размера – не гнилая или проросшая, а самая обычная. Она весьма востребована, например, для запекания, что является наиболее здоровым способом приготовления и потребления», – пояснил он.

Глава союза также обратил внимание, что по требованию сетей производители готовы идти на дополнительные издержки: чтобы исключить пересортицу, картофель будет мелко расфасован по 2,5 – 3 кг в сетке.

«Хочу отметить, что это оптимальная упаковка для потребителя, которая позволяет оценить качество и свежесть продукции. Включение в ассортиментную матрицу торговых сетей качественного картофеля малого размера позволит расширить предложение для потребителей, увеличить сбыт продукции сельхозтоваропроизводителей и сократить их издержки, а также сдержать цены», – подчеркнул Лупехин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.21

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