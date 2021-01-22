Кремль о несанкционированных акциях: действия провокаторов «хорошо понятны»

В Кремле предлагают не преувеличивать масштабы несанкционированных акций сторонников оппозиционера Алексея Навального. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил возможным участникам об ответственности и праве вузов отчислять за участие в запрещенных политических акциях. По его словам, никаких дополнительных указаний для силовиков на завтрашний день – нет.

«Вы знаете, никакие указания Кремля здесь не требуются. Дело в том, что есть определенный режим законодательства относительно того, как проводятся эти акции, и как эти акции заранее согласовываются, и какие уведомления заранее подаются. В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители – есть указания или нет указаний – действуют в соответствии со служебными инструкциями», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января, и призвал не преувеличивать значение этих призывов. «Действия провокаторов нам хорошо понятны, они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов», – сказал Песков.

Комментируя предположения, что завтрашние протесты могут стать более масштабными, чем предыдущие, Песков подчеркнул, что необходимо «руководствоваться объективными данными» и не говорить заранее «о каких-то недовольных людях». «Есть недовольные люди, которые высказывают свою позицию <…> эта позиция принимается во внимание. А что касается каких-то данных о завтрашних мероприятиях, давайте будем о них судить все-таки послезавтра», – пояснил он.

Кроме этого, Песков напомнил, что руководство вузов может по-разному расценивать участие студентов в политических акциях. «Участие студентов в тех или иных акциях – это, безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведения, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика», – сказал пресс-секретарь президента (цитата по «Интерфаксу»).

Как сообщал «Новый День», информация об акциях в поддержку Навального на этой неделе появилась в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах. Пока нет данных о согласовании властями хотя бы одной из них, мэрия Москвы уже запретила митинг в субботу на проспекте академика Сахарова.

Сегодня московской главк МВД выступил с предупреждением, что попытки провести несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Также появилась информация, что правоохранители уже начали задерживать сторонников Навального в разных городах России.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.01.21

Евро дороже 91: рубль теряет позиции на падающей нефти. / «В конечном итоге можно получить ГКЧП»: эксперт оценил перспективы силового подавления протеста. / Россия должна заплатить WADA более 1 млн долларов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»