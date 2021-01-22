Геронтократия в действии: Путин внес в Госдуму законопроект об отмене верхнего возрастного порога для своих назначенцев

В Госдуму внесен президентский законопроект, предполагающий отмену возрастных ограничений для государственных служащих, которых назначает глава государства.

Согласно документу, верхний возрастной порог в 70 лет не будет распространяться «на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы».

Поправки предложено внести в федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70 лет.

В случае принятия закон должен вступить в силу со дня опубликования.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.01.21

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