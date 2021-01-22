Понижение статуса русского языка в Молдавии: посольство РФ указало Кишиневу на «последствия антироссийского шовинизма»

Решение Конституционного суда Молдавии понизить статус русского языка является тревожным фактором. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Кишиневе. По оценке российских дипломатов,

«Вердикт Конституционного суда Республики Молдова от 21 января о лишении русского языка статуса языка межнационального общения представляется тревожным фактором в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве», – говорится в заявлении посольства РФ в Молдавии.

В российском диппредставительстве напомнили, что русский язык на протяжении десятилетий был неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования всех национальных групп страны – молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков. «На таком фоне оскорбления радикалов в адрес руководства нашей страны, народа России и русскоязычных граждан Республики Молдова выглядят кощунственно и противоестественно. Реакция здоровых молдавских сил на русофобские акты вполне понятна. О последствиях антироссийского шовинизма в конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия здесь хорошо помнят», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, в 2018 году Конституционный суд республики признал устаревшим закон «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который закреплял за русским языком особый статус. В конце 2020 года за несколько дней до ухода с поста президента Игорь Додон подписал закон «О функционировании языков на территории Молдовы», который возвращал русскому языку статус межнационального. Кроме прочего, документ предусматривал, что все официальные документы и названия государственных учреждений республики должны дублироваться на русском языке. Однако накануне, 21 января, Конституционный суд Молдавии признал норму неконституционной. Его председатель Домника Маноле заявила, что закон давал русскому языку привилегированный статус по отношению к другим языкам национальных меньшинств, что не предусмотрено Основным законом республики.

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