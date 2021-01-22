Максим Шугалей: «В классическом понимании государства Ливии не существует»

Российский социолог Максим Шугалей заявил, что в Ливии оборваны горизонтальные связи. Так он ответил на вопрос Евгения Поддубного о результатах своего социологического исследования в эфире телеканала «Россия-24».

«Абсолютно все признают, что страна не является самостоятельной, это раз. Второе – по сути свой, в том классическом понимании государства, в котором привыкли понимать, оно не существует. Это и территориально раздробленные части. И вертикальные вещи идут из центров управления. А горизонтальных вообще нет. То есть не выстроена система. Отсутствует полностью законодательство», – заявил Максим Шугалей.

По его словам, ливийцы от этого устали, они ждут не деньги, а «возможности самим принять решение, избрать президента, выстроить какие-то понятные законы и начать какое-то восстановление этой страны».

«Даже те, кто сначала говорят «нет-нет-нет» потом, в частной беседе говорят «да, нужно, я готов». Многие люди, которые входят в разные группировки. С полицейскими я разговаривал. Среди них есть абсолютно вменяемые люди, абсолютно нормальные. Среди руководителей страны, не буду называть фамилии – тоже есть люди, которые понимают, что нужно делать. Параллельные связи абсолютно нарушены», – признал социолог.

Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана вызволили из полуторагодовалого плена в Ливии 10 декабря 2020 года. Большое интервью вышло 22 января 2021 года на телеканале «Россия-24». В беседе с Евгением Поддубным ученый впервые рассказал о результатах исследования и обстановке в Ливии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.01.21

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