Аномальное тепло: Москва побила исторический температурный рекорд

В Москве поставлен новый температурный рекорд – сегодняшний день оказался самым теплым за последние 140 лет. Как сообщили в столичном метеобюро, температура в городе на 11-12 градусов превышает климатическую норму.

«Сегодня побит температурный рекорд дня для 25 января за более чем 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», – цитирует данные синоптиков «Интерфакс».

Предыдущий температурный максимум зимы нынешней зимы был зафиксирован 17 декабря (+2°), самым холодным днем нынешней зимы в Москве пока остается 18 января (– 23,6°), отметили в метеобюро.

По данным Гидрометцентра РФ, сегодня в столичном регионе облачно, временами небольшие осадки. Температура ночью и днем в Москве 1...3°, по области 0...3°. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Во вторник, 26 января, также ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Температура ночью и днем в Москве 0...2°, по области -1...3°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В среду, 27 января, возможен мокрый снег, местами сильная гололедица. Столбик термометра в столице покажет Москве -1…1°, по области -3...2°. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с.

В четверг также возможны осадки, ночью температура может понизиться до -5°, днем -3...2°. Ветер восточный 2-7 м/с.

К концу рабочей недели погодный режим сохранится. 29 января ожидается снег. Температура ночью и днем -5...0°. Ветер ночью юго-восточный, днем южный, 5-10 м/с.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.01.21

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