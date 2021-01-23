В Москве на акции протеста задержаны два десятка человек, в том числе жена Навального

В Москве на Пушкинской площади продолжается несанкционированная акция протеста. Как сообщает РИА «Новый День», по оценкам полиции в ней принимает участие порядка пяти тысяч человек. Сторонние наблюдатели говорят о цифре в два разв большей. «Людей так много, что толпа уже вплотную стоит к ОМОНу, смотрят друг другу в глаза. Время от времени в сторону полиции кто-то кричит разные лозунги типа «Свободу Навальному!», – сообщает корреспондент «Нового Дня». Из социальных сетей журналистам стало известно, что на акцию вышли жена и мать Навального. Супругу задержала полиция – Юлия выложила своё фото из автозака в Инстаграмме.

По данным СМИ, правоохранительными органами за участие в несанкционированной акции протеста задержано в Москве уже более двух десятков человек. Но в целом пока процесс носит мирный характер.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.01.21

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