В ходе митингов за Навального в России задержано более 2000 человек

В Москве продолжаются выступления, связанные с несанкционированным митингом в поддержку Навального. Как сообщает «Новый День», несколько человек пришло к Матросской тишине, где содержится арестованный Навальный. Там же находятся и значительные силы ОМОНа. Люди скандируют «Свободу!».

Напомним, сегодня на Пушкинской площади прошла несанкционированная акция протеста. Как сообщает РИА «Новый День», по оценкам силовиков в ней приняло участие порядка пяти тысяч человек. Сторонние наблюдатели говорят о том, что людей было намного больше.

По данным ОНК, по итогам митинга в Москве было задержано почти 800 человек, в том числе жена Навального Юлия. Ее из полиции уже отпустили. Некоторые задержания происходили в довольно жёсткой форме. Есть пострадавшие и среди полицейских – источники в силовых структурах говорят о том, что 42 человека получили лёгкие травмы.

Кроме того, крупные задержания сегодня проводились также в Санкт-Петербурге, там митингующие даже прорвали оцепление полиции и вступали с силовиками в драки. В автозавод в итоге попало более 300 человек.

Всего по итогам акций протеста по всей стране было задержано порядка 2-х тысяч человек. На улицы российских городов, несмотря на морозу в ряде регионов, вышло примерно 100 тысяч человек разного возраста. Помимо России, митинги за Навального прошли также в Израиле, Чехии, Франции, Великобритании и т.д.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января – сразу после но приезда из Германии, где он находился на лечении и реабилитации после того, как в августе прошлого года впал в кому. Блогеру вменяется в вину нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Соратники Навального уже анонсировали следующую несогласованную акцию – ее планируется провести в следующие выходные, а также 2 февраля, когда состоится судебное заседание по делу блогера.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.01.21

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