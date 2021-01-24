Праздники закончились: главную елку страны увезли из Кремля

Главную новогоднюю елку страны вывезли из Кремля. Как сообщает ТАСС, праздничное делокализация стояло на Соборной площади с конца декабря.

На то, чтобы снять и упаковать более тысячи игрушек и около двух километров гирлянд, ушло несколько дней.

Ель, по традиции, будет направлена на переработку, а из ее семян вырастут новые ели. 25-метровая ель для Кремля была выбрана в Наро-Фоминском лесничестве. Возраст дерева – 96 лет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.01.21

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