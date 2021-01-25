УФАС отчиталась об отсутствии жалоб москвичей на рост цен на продукты

В Москве не зафиксировано жалоб на нарушение соглашений о поддержании и снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявили в УФАС столицы по итогам заседания оперативной рабочей группы в понедельник. Ситуацию на рынке продовольственных товаров в антимонопольной службе назвали стабильной.

«В настоящее время в Москве наблюдается стабильная ситуация на рынке продовольственных товаров, дефицит отсутствует, – говорится в сообщении московского УФАС. – Торговые сети, а также иные участники рынка реализации продовольственных товаров, присоединяются к соглашениям о поддержании и снижении цен на сахар-песок (ГОСТ 33222-2015, категория ТС-2) и подсолнечное масло (рафинированное, дезодорированное, произведенное на территории Российской Федерации)».

В управлении антимонопольной службы подчеркнули, что по данным на 25 января несоблюдения соглашений не зафиксировано. Если же будет обнаружен резкий рост цен, то «участниками рабочей группы будут приняты меры в рамках межведомственного взаимодействия», заверили в УФАС.

Соглашения о снижении цен с ключевыми производителями, на которых приходится около 90% рынка сахара и 85% – масла, были подписаны в декабре. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев тогда заявлял, что цена на сахар-песок составит 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло – 95 рублей.

Между тем, на популярной доске объявлений сельхозпроизводителей и оптовиков «Агросервер.ру», белый свекловичный сахар в столичном регионе в последние дни продавали по 38 – 50 рублей за кг в зависимости от продавца и объема товара.

Москва, Татьяна Дорофеева

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