В Москве обновлен шестилетний рекорд на рынке элитных новостроек

По итогам 2020 года объем сделок на рынке элитных новостроек Москвы достиг рекордного показателя за шесть лет, увеличившись на 10% до 112 млрд рублей, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

«Общее количество сделок (премиум и де-люкс – ред.) составило порядка 1,3 тысячи, что на 11% превышает показатель прошлого года, а их суммарная стоимость достигла 112 миллиардов рублей, превысив значение 2019 года на 10% и результат 2018 года на 45%, обновив шестилетний рекорд», – цитирует «Прайм» выводы аналитиков.

В сообщении также отмечается, что средняя стоимость предложения выросла на 10%, составив по итогам 2020 года 890 тысяч рублей за квадратный метр. В сегменте премиум повышение за год составила 15% – до 696 тысяч рублей за квадратный метр, в сегменте де-люкс – 18% до 1,3 млн рублей за «квадрат». Показатель достиг максимальных за последние пять лет значений в обоих сегментах.

По спросу лидирует район Дорогомилово – здесь заключена каждая четвертая сделка с элитными новостройками Москвы. На втором месте – район Пресненский (23%), на третьем – Раменки (8%). В Хамовниках, традиционном лидере рейтинга, сконцентрировано 7% сделок.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.01.21

«Так поступают террористы»: Путин прокомментировал протестные акции 23 января. / На случай острого конфликта: в СовФеде рассчитывают заменить иностранные соцсети отечественными к 2024 году. / «Скучно, девочки», – Путин опроверг наличие у себя дворца под Геленджиком. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»