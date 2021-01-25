Глава миноборнауки РФ анонсировал скорый возврат студентов к очному обучению

В самое ближайшие время российские вузы вернутся к очному формату обучения. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«В самое ближайшее время мы вернемся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», – сказал он, дав понять, что решение может быть принято накануне начала второго семестра. «Когда вы выйдете с каникул, у вас будет больше возможностей пообщаться со своими сверстниками», – добавил Фальков, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Я думаю, что в будущем мы вновь вернемся полноценно к хорошо знакомой нам форме обучения, когда мы сможем общаться с нашими коллегами, преподавателями», – сказал он.

С 13 ноября 2020 года по 6 февраля этого года на фоне роста заболеваемости коронавирусом в РФ вузы Москвы и Санкт-Петербурга федерального подчинения были переведены на удаленное обучение. Для региональных вузов минобрнауки РФ рекомендовало также перейти с 13 ноября по 6 февраля на дистант, но решение об этом принимать исходя из эпидобстановки.

Новый семестр в вузах федерального подчинения начнется 8 февраля.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.01.21

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