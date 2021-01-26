«Есть какой-то жуткий символизм в его смерти»: скончался бывший замглавы правительства РФ Сергей Приходько

В России на 65 году умер бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, у него был боковой амиотрофический склероз, с которым чиновник боролся долгие годы.

Комментируя смерть Приходько, политолог Дмитрий Фетисов назвал его одним из главных переговорщиков с Вашингтоном. «Есть какой-то жуткий символизм в смерти Приходько. Один из главных переговорщиков со Штатами (если не самый главный) умирает в тот самый момент, когда российскому государству остро необходимы все возможные каналы коммуникаций с администрацией нового президента США. Да и самим США они сейчас необходимы не меньше нашего. МИД то их давно потерял, поэтому и решались вопросы по неофициальным каналам», – пояснил Фетисов.

Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил МГИМО, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998-2004 годах, а также помощником президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах, возглавлял аппарат правительства в статусе вице премьера в 2013-2018 годах, до прошлого года занимал пост первого замруководителя аппарата правительства. В январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.01.21

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