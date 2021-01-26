МВФ изменил экономический прогноз для России на 2021 год

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил экономический прогноз для России на 2021-2022 годы. Согласно выводам экспертов, ожидаемый рост ВВП составит 3%, а в 2022 году – 3,9%.

При этом фонд изменил свою оценку по сокращению ВВП России в 2020 году – она улучшена до минус 3,6%. Таким образом, МВФ предполагает, что российская экономика сможет реанимировать основную часть коронавирусного падения уже в текущем году.

Напомним, в ноябре прошлого года, МВФ прогнозировал, что ВВП России по итогам 2020 года снизится примерно на 4% и вырастет на 2,5% в 2021 году.

Как сообщал «Новый День», ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что нужно разграничивать рост ВВП и благосостояние граждан. «Рост бывает разный. Можно обеспечивать рост, но он не ведет к созданию долгосрочного продукта, который обеспечивает благосостояние граждан. Простой пример: копали яму, потом закопали яму. Вроде все трудились, получали заработную плату, но никакого продукта инвестиция не несет. Важно качество роста, который бы приводил созданию новой экономики, который бы обеспечивал современную экономику с современным рабочими местами и технологиями», – сказал он.

Стоит отметить, что ранее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников допустил, что в 2021 году в России будет небольшой положительный «отскок» в экономике, но далее страну ждет «ловушка» 2022 года с дальнейшей стагнацией. «Она (ловушка) заключается в том, что мы восстанавливаемся в той же самой экономической структуре, как по поставу отраслей и их удельному весу, так и по самому главному – по совокупности условий ведения бизнеса и мотивации к инвестициям. И мы получаем отскок «дохлой кошки» в 2021-м, а, начиная с 2022-го, начинаем плавно сползать», – отмечал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.01.21

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