В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, до вечера 29 января в столице и по области ожидается потенциально опасная погода и сильная гололедица.

По данным синоптиков, сегодня, 27 января, в Москве температура будет от –1 до 1°, по области –3 до 2°. Возможны осадки, ветер юго-восточный и южный с порывами до 15 метров в секунду.

В четверг и пятницу местами может пройти мокрый снег, температура в городе -1...1°, по области -3...2°. Ветер восточной четверти 5-10 м/с.

К выходным начнется небольшое похолодание. В субботу, 30 января, в регионе температура ночью и днем будет колебаться -7...-2°. Ветер южный 5-10 м/с.

В воскресенье, 31 января, ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Температура ночью -12...-7°, днем -7...-2°. Ветер южный 3-8 м/с.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.01.21

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