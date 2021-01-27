«Справедливая Россия» анонсировала подписание манифеста об объединении 28 января

Объединение «Справедливой России» с партиями «За правду» и «Патриоты России» состоится завтра, 28 января. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов сегодня перед пленарным заседанием Госдумы.

«Завтра в 12 часов дня в Музее современной истории пройдет подписание манифеста трех политический партий «Справедливая Россия, «Патриоты России» и «За Правду», – сказал Миронов, отметив, что в манифесте будет отражена идеологическая основа и платформа, на которой партии объединяются.

Как сообщал «Новый День», 20 января Миронов официально подтвердил объединение «СР» с «Патриотами России» и «За правду». По его словам, председатель у партии будет один. Как пояснял в комментарии РИА «Новый День» политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, главным бенефициаром объединения станет «Справедливая Россия», которая на следующих выборах уже гарантировано проходит в новый состав парламента даже получает возможность побороться с коммунистами за второе место в Госдуме. При этом Бондаренко отметил, что содействие объединению партий со стороны администрации президента обусловлено заинтересованностью в «существовании системной оппозиции».

Москва, Александра Быстрицкая

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