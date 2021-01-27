Пригожин указал на след Госдепа США в блокировке личных аккаунтов в Facebook и Twitter

Американские социальные сети Facebook и Instagram без объяснения причин заблокировали аккаунты предпринимателя из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

В пресс-службе полагают, что блокировка аккаунтов связана с реакцией Пригожина на отмену введенного Дональдом Трампом запрета на службу в армии трансгендеров. Бизнесмен написал, что американская военная машина стала слабой, и припомнил старую легенду об изобретении Пентагоном секретного оружия.

«Ходила легенда, что Пентагон изобрел психотропное оружие, которое оказывает воздействие на врага так, что у солдат появляется влечение друг к другу. Похоже, военные склады в США плохо охранялись или произошла утечка. Хочу призвать косметические магазины и аптеки усилить бдительность, поскольку будут происходить хищения кремов, помад и гормональных препаратов», – написал бизнесмен, после чего его аккаунты заблокировали.

В справочном центре социальных сетей уточнили, что блокировка личных аккаунтов предпринимателя не подлежит отмене. Также подчеркивается, что о причинах блокировки не сообщается в целях безопасности.

Евгений Пригожин назвал случившееся наглядным примером того, как Госдеп блокирует всех, кто думает иначе. Он также подчеркнул, что разгон незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального никак не может сравнится с тем, что сейчас происходит в Америке.

«Если в Америке на улицу выйдет один человек и тихо скажет: «Я не согласен с Байденом», то минимальное наказание, которое ему грозит – электрический стул», – заметил Пригожин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.01.21

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