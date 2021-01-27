«Правовая оценка»: МВД России уточнило данные о возбуждении уголовных дел после акций протеста 23 января

Министерство внутренних дел России утонило информацию об уголовных делах после несогласованных акций протеста, которые прошли по всей стране 23 января. Как следует из официального сообщения, в Москве действительно возбуждено дело о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

«Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой короновирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с установленным у них диагнозом данного заболевания», – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 24 января Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве также возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, участвовавших в несогласованной акции, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ. В ходе предварительного расследования установлено, что под руководством организаторов мероприятия они осуществили умышленное блокирование транспортных коммуникаций и объектов транспортной инфраструктуры в центральной части города Москвы, в том числе на улицах Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Цветном бульваре и других.

Аналогичное уголовное дело возбуждено 23 января Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Группа лиц, находясь на улице Малой Морской г. Санкт-Петербурга, вышла на проезжую часть, тем самым препятствуя движению транспортных средств и вынуждая водителей применять экстренное торможение. Как считают в полиции, передвигаясь в толпе, участники акции создали реальную угрозу жизни, здоровью и безопасности окружающих.

Следственным управлением УМВД России по Владивостоку также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ. Группа лиц с помощью сети Интернет организовала на центральной площади города сбор граждан, которые заблокировали движение по улицам Светланской, Алеутской, Семеновской и по Океанскому проспекту. «Своими действиями они создали препятствия функционированию городского транспорта, в частности, затруднили своевременное оказание скорой медицинской помощи жителям города», – отмечается в сообщении МВД.

Следственным управлением УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело ст. 267.1 УК РФ. Сотрудниками полиции был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений. По версии МВД, в результате этих действий было остановлено движение транспорта по улицам Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской, поставлена под угрозу безопасность людей.

«Предварительное расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все участники преступлений. Действиям всех лиц, совершивших правонарушения, будет дана соответствующая правовая оценка», – сообщила официальный представитель МВД России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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