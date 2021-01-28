В Москве прокуратура предупредила о незаконности акций на Лубянской и Старой площадях 31 января

Прокуратура Москвы предупредила о незаконности призывов участвовать в акциях протеста 31 января. Предостережения уже получили пять российских и зарубежных Интернет-компаний, также шесть лиц, подробностей о которых в надзорном ведомстве не сообщают.

Публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях, заявленных на 31 января, ранее появились в Интернете, в том числе в социальных сетях. Ведомство заявило, что и сами сообщения, и предоставление технических возможностей для их публикации создают «угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности».

Чтобы пресечь потенциальные нарушения закона, прокурорские работники уже вынесли предостережения руководителям пяти российских и иностранных Интернет-компаний, а также «шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в г. Москве».

По российским законам ответственность несут не только организаторы, но и участники несанкционированных акций, подчеркнули в городской прокуратуре.

Ранее в Следственном комитете объявили о возбуждении уголовного дела в отношении главы сети региональных штабов Навального Леонида Волкова по статье о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, прошедших по всей России 23 января. Роскомнадзор накануне заявил, что будут оштрафованы крупнейшие соцсети за публикацию призывов к участию в запрещенных протестных выступлениях.

Москва, Татьяна Дорофеева

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