В России задержано более 4 тысяч участников акций 23 января

Число задержанных в связи с прошедшими по всей России акциями протеста 23 января превысило четыре тысячи человек. Основная доля приходится на Москву, Санкт-Петербург и Казань.

В целом, по уточненным данным портала правозащитной организации «ОВД-Инфо», к 13:40 мск было задержано 4002 человека. Больше всего в Москве – 1 546, в Санкт-Петербурге – 572, в Казани – 171.

Кроме того, в Воронеже было задержано 100 человек, в Новосибирске – 97, в Нижнем Новгороде – 91, в Сочи – 77, в Хабаровске – 72. В 32 населенных пунктах силовики задержали по одному человеку – например, в подмосковной Балашихе, Камышлове Свердловской области и Киселевске Кемеровской области.

По информации правозащитников, всего задержания прошли в 131 населенном пункте.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.01.21

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