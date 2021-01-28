Московская полиция предупредила, что 31 января будет немедленно пресекать акции протеста

Полиция в Москве предупредила об уголовной ответственности за призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 31 января, и пообещала быстро пресекать попытки провести незаконное мероприятие. Официальное сообщение опубликовано на сайте столичного ГУ МВД.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении.

Сотрудники МВД намерены незамедлительно реагировать на нарушения и «предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка».

В столичном полицейском главке призвали москвичей не принимать участия в несанкционированных акциях и не поддаваться на провокации, подчеркнув, что организаторы протестов намерены провести их на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб, а это прямо запрещено федеральным законом.

Как уже сообщал «Новый День», в Москве оппозиция анонсировала новые акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Первая серия митингов прошла в России 23 января, в результате более, чем в 130 городах страны было задержано больше четырех тысяч человек.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.01.21

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