Убыль населения в России стала рекордной с 2005 года

Убыль населения России в 2020 году стала рекордной за 15 лет. По данным Росстата, численность жителей страны сократилась более, чем на полмиллиона человек – при этом она уменьшается регулярно с 2018 года.

На 1 января 2021 года численность населения страны составила 146 млн 238 тыс 185 человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на предварительные данные Росстата. Годом ранее эта цифра составляла 146 млн 748 тыс. 643 человека – то есть на 510,5 тыс человек больше.

Несмотря на то, что убыль населения в России фиксируется постоянно с 2018 года, эти данные стали рекордными для страны за последние 15 лет: до этого численность жителей сокращалась более, чем на 500 тысяч человек, только в 2005 году.

Минэкономики предполагало снижение количества россиян в 2021 году до 146,5 млн человек, такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития страны, который был учтен при верстке федерального бюджета на предстоящие три года. Уже в ноябре министерство исправило цифры, ухудшив прогноз до 146,4 млн человек.

Москва, Алевтина Белова

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