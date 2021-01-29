Повреждение провода: на МЦД-2 сбой в движении поездов

В Москве на втором центральном диаметре (МЦД-2) произошел сбой в движении поездов от станции «Рижская» в сторону Нахабино. По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, ЧП произошло около 8 утра из-за повреждения контактного провода.

На место аварии была направлена восстановительная бригада. К 8:48 движение на участке «Каланчевская» – «Рижская» в сторону Нахабино было возобновлено.

«Станцию «Рижская» в сторону Нахабино поезда проходят без остановки. Прилагаются все усилия, чтобы ввести поезда в график. Возможны корректировки расписания. Следите за объявлениями», – говорится в сообщении.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.01.21

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