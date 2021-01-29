Рособрнадзор объявил даты выпускных экзаменов и контрольных работ для школьников

Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике для выпускников 11 классов, не планирующих поступать в вузы, в этом году пройдут с 24 по 28 мая. Девятиклассникам предстоит сдать только одну контрольную работу по любому предмету из списка, опубликованного Рособрнадзором.

Для получения аттестата в 2021 году выпускники 11 классов должны будут сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) только по русскому языку и математике, никаких испытаний по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет. Такие условия установлены только для тех школьников, которые не собираются поступать в вузы. Как сообщает Рособрнадзор, основной срок экзаменов установлен с 24 по 28 мая, а те, кто не пройдет итоговую аттестацию в этот период, смогут сделать это с 3 по 17 сентября.

«Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку», – говорится в сообщении ведомства, и уточняется, что демонстрационные варианты экзаменационных заданий будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) до 10 февраля.

Для девятиклассников в этом году полностью отменено проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам по выбору. Вместо этого, школьникам нужно будет только сдать контрольную работу по любому предмету из списка, в который внесены физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература.

Контрольные пройдут с 17 по 21 мая. «Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории (например, прием в профильный 10-й класс)», – отметили в Рособрнадзоре, подчеркнув, что региональные власти смогут самостоятельно ограничить число выполняемых заданий, а также изменить время выполнения работы.

Москва, Татьяна Дорофеева

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