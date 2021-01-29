Норма превышена уже на 40%: синоптики снова прогнозируют Москве снегопад

Москвичей в выходные ожидает очередной снегопад, при этом только за последние сутки в столице выпало 7 мм осадков. Синоптики отмечают, что январь уже перевыполнил «снежную» норму.

В целом с начала нового года в Москве выпало 59 мм осадков, за последние сутки сугробы подросли в среднем на 7 мм, передает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. Таким образом, климатическая норма в январе, которая составляет 42 мм, уже перевыполнена на 40%. Пока рекордным для месяца считается 14 января, когда за сутки высота снежного покрова увеличилась на 10 мм.

Согласно прогнозу синоптиков, следующий снегопад накроет столицу в воскресенье, в результате чего сугробы могут вырасти еще примерно на 5 мм.

Температура воздуха в субботу ночью ожидается на уровне -6 градусов, днем до -3. В воскресенье немного потеплеет: если ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов, то днем поднимутся до -1.

В целом январь 2021 года оказался теплее климатической нормы на 2,9 градуса, отмечают в метеобюро.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 29.01.21

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