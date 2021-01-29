Facebook и Twitter не устроили посты Пригожина об упадке соцсетей США

Пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащая Евгению Пригожину, опубликовала примеры комментариев, за которые бизнесмена заблокировали в соцсетях Twitter и Facebook.

Напомним, петербургский предприниматель завел личные аккаунты в Twitter, Facebook, Gab и Parler в начале года. Около месяца он мог свободно высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу на упомянутых платформах, однако на днях Facebook и Twitter заблокировали его аккаунты.

В частности, поводом для блокировки послужил комментарий Пригожина под новостью о том, что либеральные СМИ США критикуют Telegram, предоставивший консерваторам площадку для высказываний. Бизнесмен раскритиковал американские IT-корпорации за ограничение свободы слова и дискриминацию отдельной категории граждан. Он отметил, что даже в России, которую на Западе принято обвинять в отсутствии свободы слова, не заблокировали Telegram, «но «демократическая» Америка пытается сделать именно это».

В комментарии под новостью о том, что сервис Parler переехал на российский хостинг, Пригожин указал, что «американская элита отправила Parler под каток цензуры и решила задушить голоса консерваторов со всего мира». При этом именно Россия стала, по его словам, безопасной гаванью для свободы слова.

«Мы всегда защитим тех, кого давят и унижают фашисты, называющие себя либералами. Добро пожаловать, Parler!» – написал бизнесмен.

На данный момент аккаунты Евгения Пригожина в Parler и Gab продолжают работать, также 27 января он завел канал в мессенджере Telegram. Там он продолжит высказываться по актуальным событиям мировой повестки.

Москва, Екатерина Попова

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