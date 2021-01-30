Максим Шугалей: Сотрудничество с РФ экономически выгодно для Ливии

Максим Шугалей прокомментировал визит в Москву заместителя председателя Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Ахмеда Майтыга. По словам социолога, отсидевшего в ливийском плену полтора года, приезд чиновника в Россию продиктован экономической выгодой.

В Москве Ахмед Майтыг провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым и руководителями ряда российских ведомств. Они подняли вопрос экономического взаимодействия двух стран.

В частности, зампред ПНС высказал заинтересованность в приобретении российских гражданских самолетов SSJ100 и МС-21, а также выразил надежду на сотрудничество двух стран в нефтяной сфере.

По мнению Максима Шугалея, визит ливийского чиновника в РФ обусловлен тем, что для Триполи сотрудничество с Москвой экономически выгодно. По словам социолога, хорошо знающего ситуацию в Ливии изнутри, Ахмед Майтыг является, скорее, не политиком, а прагматичным технократом, которого волнуют вопросы экономического развития североафриканской страны.

Максим Шугалей напомнил, что Майтыг сумел преодолеть сопротивление определенных сил в ПНС и договориться с представителями регионов Ливии о возобновлении добычи и экспорта нефти.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.01.21

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