Синоптики пообещали Москве похолодание

В Москве в конце текущей недели ожидается очередное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха вновь может опуститься ниже -20 градусов.
Морозная погода установится к пятнице, 5 февраля. В этот день местами возможен слабый снег, ночью ожидается до -17°, днем – до -14°. В субботу, 6 февраля, преимущественно без осадков, ночью до -22°, днем – до -17°.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 01.02.21
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