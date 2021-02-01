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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:41 мск

Новости Москва

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Синоптики пообещали Москве похолодание

В Москве в конце текущей недели ожидается очередное похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха вновь может опуститься ниже -20 градусов.

Морозная погода установится к пятнице, 5 февраля. В этот день местами возможен слабый снег, ночью ожидается до -17°, днем – до -14°. В субботу, 6 февраля, преимущественно без осадков, ночью до -22°, днем – до -17°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.02.21

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