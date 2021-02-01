Союз журналистов попросил МВД разобраться с задержанием сотрудников СМИ

Союз журналистов России (СЖР) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав журналистов на несанкционированных акциях 31 января. Об этом сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

«Я буквально вот сейчас уже подпишу бумагу на имя Колокольцева с просьбой подробно разобраться со всеми фактами нарушения прав журналистов. Это особенно актуально в свете сегодняшнего заявления президента о том, что он поручил своим представителям в регионах привести в соответствия права журналистов», – цитирует его слова РИА «Новости».

Соловьев подчеркнул, что даже задержания для проверки документов – нарушение прав. «Если 23 января было три случая реально физических повреждений, то 31 января был один такой «выдающийся» случай. Остальные случаи – это задержания для проверки документов. Но при этом все равно журналисты не смогли в этот момент выполнять свои профессиональные обязанности, и это, конечно, нарушило их права», – констатировал он.

Напомним, по данным ОВД-Инфо, всего во время вчерашних акций было задержано 5611 человек. Накануне в СЖР сообщили, что при освещении несанкционированных акций 31 января было задержано около 60 сотрудников СМИ. По данным телеграм-канала «Nexta», в РФ было задержано 82 журналиста: 22- в Москве, 7 – в Петербурге, по 6 – в Самаре, Сочи и Хабаровске.

Ранее «ОВД-Инфо» отмечал, что накануне акции полицейские активно «обходили» потенциальных участников, причем не только активистов, но и журналистов, которые освещали протесты 23 января.

В субботу, 30 января, главред «Медиазоны» Сергей Смирнов был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с ребенком. В редакции издания сообщили, что на него составляется протокол за участие в несанкционированной акции 23 января (ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП), несмотря на то, что он весь день был дома, а на улицу выходил только для прогулки с собаками.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.02.21

Юристы «Конкорда» установят реальных владельцев канала «Навальный Live». / В России живет более миллиона подтвержденных ВИЧ-инфицированных. / Вопрос о замене Навальному условного срока на реальный суд рассмотрит на выездном заседании. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»