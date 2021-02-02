Патрисия-Деметра-Пейдж, 110 Меланий и Оливье: в московском ЗАГСе сообщили о самых необычных именах новорожденных

Московское управление ЗАГС опубликовало список наиболее распространённых и самых необычных имен, которые получили дети в 2020 году. Так, в Москве появились свои Афина, Дионис, Афродита и Одиссей. Двум девочкам дали имя Искра, двух малышек назвали Кассиопеей, еще две девочки получили имя Мальвина.

Также в 2020 году были популярны имена, связанные с писателями, актерами и другими известными личностями: Корней, Леонардо, Рианна, Гарри. Кроме того, были выданы свидетельства рождения Северу и Северине, Весне, Океану, Марсу. Мальчиков называли Люций, Люцифер, Оливье, Рим, а две девочки получили географические имена – Индия и Вена.

Также встречались необычные двойные и тройные имена: Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Александр-Север, Ермак-Александр, Лев-Моисей, Людвиг-Александр.

Кроме этого, в столице 20 малышек получили имя Златослава и еще около 20 – Ясна. В столице также появилось 46 Теодоров, 49 Стефанов и 110 Меланий.

«Самыми популярными именами остаются София (Софья), так назвали более 2,8 тысячи девочек, и Александр, такое имя у более 2,5 тысячи мальчиков в столице. По сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана», – уточнили в ЗАГСе.

В пятерку популярных мужских имен также вошли Михаил (2427), Максим (2284), Артем (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Среди женских имен для маленьких москвичек популярны Мария (2220), Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705), Полина (1603).

Москва, Александра Быстрицкая

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