Председатель Симоновского суда Москвы, где находится «дело Навального», подал в отставку

Председатель Симоновского суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку. Как сообщает «Медиазона», заседание Квалификационной коллегии судей Москвы прошло 28 января, сообщение об этом размещено на сайте коллегии, однако сам текст решения не опубликован.

По данным на 12 часов 2 февраля, сайт Квалификационной коллегии судей Москвы перестал открываться. Должность председателя Симоновского суда, таким образом, может стать вакантной уже 1 марта.

Примечательно, что именно в Симоновском суде находится ходатайство УФСИН о замене условного срока на реальный для оппозиционера Алексея Навального.

Детишин возглавлял суд с 2015 года.

В Мосгорсуде сегодня проходит выездное заседание Симоновского суда по ходатайству УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Около здания суда силовики проводят массовые задержания, как минимум два автозака уже отправлены в столичные ОВД. По информации телеканала «Дождь», задержано 152 человека.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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