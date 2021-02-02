«Хуже не будет»: СПЧ анонсировал дискуссию о создании российского cуда по правам человека

В России начинается общественная дискуссия о целесообразности создания собственного суда по правам человека. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, вопрос о создании российского аналога Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) – «тема сложная». «Президент обратил внимание на это, надо подумать над этой высказанной идеей. Есть разные точки зрения, нужен такой суд – не нужен такой суд. Идея понятна – усилить гарантии защиты прав человека в России. Но как такой суд может быть вписан в судебную систему России, как он будет соотноситься с Конституционным судом – вопросов много», – сказала глава СПЧ.

Фадеев также отметил, что работа над организацией процесса обсуждения уже началась. «В ближайшее время мы будем проводить экспертные обсуждения с участием адвокатов, ассоциации юристов России – я уже с ними договорился – с участием Общественной палаты», – сказал он.

При этом Фадеев заявил, что даже если такой орган не будет создан, дискуссия пойдет на пользу российскому обществу. «Хуже не будет. Даже если коллеги сочтут, что такой суд не нужен. Хуже не будет, потому что такие детальные обсуждения помогают усиливать гарантии прав человека в России», – считает он.

Напомним, накануне на сайте Кремля был опубликован список поручений президента РФ Владимира Путина, в числе которых – до 1 июня «рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека».

Идею российского аналога ЕСПЧ в декабре 2020 года предложил глава фонда противодействия оргпреступности и коррупции «Антимафия» Евгений Мысловский, который подчеркивал несовершенство существующей системы контроля за уголовным и судебным производствами.

Напомним, 4 июля 2020 года в России вступили в силу поправки в Конституцию. В поправке к 79 статье было закреплено положение о главенстве норм Основного закона РФ над международными. 8 декабря 2020 года Путин также подписал пакет законов, устанавливающих приоритет Конституции РФ над международными соглашениями и договорами.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.02.21

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