Синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 4 февраля. Причиной стала сильная гололедица.

«Период предупреждения до 11 ч. 04 февраля. Гололедица, – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень означает, что погода является потенциально опасной.

Сегодня в столице переменная облачность, температура воздуха составила -6 … -4 градуса, ближайшей ночью похолодает до -11… -9. В среду днем столбики термометров поднимутся до -4 … -2 градусов, начнется небольшой снегопад. В четверг, 4 февраля, ночью до -6 … -4, днем вновь ожидается -4 … -2 градуса. Снег продолжит идти до конца недели.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 02.02.21

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