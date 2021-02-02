«Все уже решено, чего вы капризничаете?» СПЧ предупредил об опасности цифрового контроля россиян

В России должна быть запрещена «массовая слежка» за гражданами через Интернет и цифровые технологии. Как заявил член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, необходимо закрепить право граждан на цифровую идентичность и право на реальную, а не виртуальную жизнь. Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

Комментируя поручение президента РФ до 1 августа проработать проект концепции обеспечения прав человека в цифровом пространстве, Ашманов подчеркнул, что в документе предполагается закрепить сущностное определение «цифрового пространства». По его словам, это «место, где действует ее суверенитет и юрисдикция, которое защищено Конституцией и где защищен весь объем прав граждан».

«Цифровая идентичность гражданина – это его собственность. Это – любые данные, позволяющие идентифицировать гражданина. Они должны быть его собственностью, которая не должна использоваться, чтобы ухудшать положение граждан, умалять их права. Каждый имеет право на тайну идентификации. Использование ее должно быть согласовано с гражданином в том или ином виде», – сказал член СПЧ.

При этом Ашманов отметил, что россияне должны иметь право не участвовать в цифровизации. «Нас всех втягивают в цифровой мир, и те, кто втягивает, говорят: «Все уже решено, чего вы капризничаете?» На самом деле, у гражданина нашей страны должно быть право отказаться работать в цифровом мире. Если он захочет, то должен получать документы в бумажной форме. Любые технологии должны быть использованы во благо и это должно быть постулировано. Сейчас – это не так», – считает он.

Член СПЧ также пояснил, что бизнес использует цифровые технологии для извлечения прибыли, а власти – для контроля. «Здесь столкнутся интересы. У бизнеса, особенно у крупных компаний, как иностранных, так и наших есть свой интерес. Им, конечно, хотелось бы бесконтрольно управлять данными граждан и вообще считать, что данные граждан – их собственность. Есть интересы государственных органов, которым тоже очень нравится идея всеобъемлющего контроля, потому что им кажется, что если у них будет известна «золотая запись» про гражданина, где будет записано все, то этим гражданином будет проще управлять. И есть интересы граждан, которые вовсе не делегировали такое право управлять собой через цифровые технологии. СПЧ, конечно, должен быть на стороне граждан», – сказал он.

Ашманов также подчеркнул, что цифровизация в России не должна идти по китайскому сценарию. «Никакие ограничения прав на основе рейтингов, идентификации граждан не должны допускаться. Китайских путь, по которому каждому назначается число и по этому числу он получает жизненные блага, а вычисляют эти числа какие-то системы искусственного интеллекта, у нас не должен реализоваться», – подчеркнул он, и добавил, что «искусственному интеллекту не должно быть предано право принимать решения на основе данных пользователя в автоматическом режиме».

Вместе с тем Ашманов обратил особое внимание на регулирование системы распознавания лиц. «Должна быть запрещена массовая слежка, которая имеет место сейчас без судебных постановлений или очень серьезных оснований, к примеру, поиску террористов. Сейчас нас всех идентифицируют как потенциальных преступников. Камеры распознают лица тех, кого не должно быть разрешено распознавать», – констатировал он.

По его словам, СПЧ вместе с правительством планируют создать рабочую группу по вопросу создания цифрового кодекса и включить представителей всех сторон, в том числе бизнеса. Ашманов при этом уточнил, что документ не будет создан к сентябрю, пока разрабатывается его концепция.

Напомним, президент РФ поручил до 1 августа правительству совместно с СПЧ разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и план мероприятий по ее реализации, а также подготовить доптребования к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Верховному суду и Минюсту поручено проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.

Москва, Александра Быстрицкая

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