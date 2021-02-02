«Это просто недопустимо…» СПЧ заявил об «ухудшении ситуации» для журналистов

В России ухудшилась ситуация с работой журналистов: из-за действий полиции стало сложно и опасно освещать массовые мероприятия, а в регионах обострилась проблема доступа к информации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов Павел Гусев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, официальные власти последние несколько лет обходили проблемы СМИ. «Как-то считалось, что у нас все нормально, все в порядке с журналистами в стране. На самом деле сейчас не все благополучно, прежде всего, в регионах. Мы последние два года мониторим все случаи и проблемы, связанные с региональной журналистикой, с теми, кто пытается работать. И мы отмечаем, что ситуация ухудшилась», – констатировал он.

Гусев обратил внимание, что зафиксированы случаи, когда представителей негосударственных и не аффилированных с местными чиновниками СМИ не пускают на мероприятия, закрывают доступ к информации. «Больше 160 случаев только за прошлый год. Я надеюсь, что мы сумеем привести чиновников, которые забыли о существовании закона «О СМИ», в чувство», – отметил он.

Член СПЧ также обратил внимание на задержания журналистов во время несанкционированных акций протеста. «Вот сейчас проходят массовые мероприятия. Да, они незаконные и вызывают много вопросов, но журналисты должны работать, чтобы это ни было – будь это анти-Навальный или Навальный, или за Петрова/Cидорова/Иванова или за то, чтобы пенсии были другие или по экологическим вопросам. Журналисты должны работать, должны освещать нейтрально то, что происходит на акции», – подчеркнул он.

«Были факты, что журналистов в жилетах начинают валить, тащить за ноги сотрудники силовых структур – мне кажется, это просто недопустимо. Мы не раз встречались с представителями силовых структур, они все время колеблются, говорят: «Ну, как мы можем вас не трогать?» А вот так – жилетка, знак идентификации и работа на митинге как журналиста», – пояснил Гучев.

При этом член СПЧ подчеркнул, что журналист, который присоединяется к акции, в случае нарушения должен отвечать за свои действия также, как и любой другой гражданин.

Как сообщал «Новый День», накануне Союз журналистов России (СЖР) обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с фактами нарушения прав журналистов на несанкционированных акциях 31 января. По данным СЖР, при освещении несанкционированных акций 31 января было задержано около 60 сотрудников СМИ. По данным телеграм-канала «Nexta», в РФ было задержано 82 журналиста: 22- в Москве, 7 – в Петербурге, по 6 – в Самаре, Сочи и Хабаровске.

Стоит отметить, что сегодня около Мосгорсуда, где сегодня идет заседание по «делу Навального», задержано более 200 человек. В числе задержанных – около 10 журналистов.

Москва, Александра Быстрицкая

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