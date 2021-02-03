Отток мигрантов заставил застройщиков в России увеличить фонд оплаты труда

Российские девелоперы заявили о серьезном оттоке рабочей силы из-за отъезда мигрантов. Более трети застройщиков увеличила фонд оплаты труда, однако дефицит рабочей силы на стройках сохраняется.

О значительном сокращении численности рабочих говорят почти в трети строительных компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова. Как правило, в основном не хватает разнорабочих, штукатуров, каменщиков, бетонщиков. При этом 53% застройщиков проблем с кадрами не испытывают, и 52% сумели сохранить на прежнем уровне фонд оплаты труда – тогда как у 34,8% компаний он значительно вырос.

Привлечь достаточное количество мигрантов на стройки пока невозможно из-за того, что процедура точечного ввоза мигрантов для этих целей проходит согласование с Минстроем. В середине января президент РФ Владимир Путин, а затем глава Минстроя Ирек Файзуллин заявляли о необходимости упростить процедуру въезда в Россию для трудовых мигрантов. Такой механизм, по словам Файзуллина, был налажен в 20-х числах января, но в регионах застройщики оказались не готовы им воспользоваться. Причина в том, что это увеличит расходы строительных компаний.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.02.21

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