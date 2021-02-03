Кремль озаботился дискомфортом москвичей: это не полиция, а протестующие

В Кремле заметили дискомфорт жителей Москвы от ограничительных мер, которые вводят силовики для борьбы с протестующими. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в нарушении привычного уклада жизни виновата не полиция, а участники уличных выступлений.

Песков уточнил, что перекрытие улиц и движения общественного транспорта в Москве во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального не согласовывалось с Кремлем. При этом он отметил, что власти принимают меры для предотвращения худших последствий от несогласованных акций. «Это не должно согласовываться с Кремлем, в данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. За последние дни мы уже неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям, и принимаются меры, с тем чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям», – цитирует Пескова РБК.

Представитель Кремля признал, что такая ситуация вносит существенный дискомфорт в жизнь горожан, но подчеркнул, что «эти сложности не являются производной от деятельности полиции».

По словам Пескова, реакция полиции на протестующих была обусловлена угрозами. «Провокация заключается в том, что вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции и собственно были желающие устроить такую несанкционированную акцию. На это весьма решительно реагировала полиция. И реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции», – пояснил он точку зрения Кремля.

Отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Кремле чрезмерными случаями насилия, Песков сказал, что «в целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность». «И подтверждает оправданность жестких действий в рамках закона полицией. Те действия, которые действительно вызывают вопросы, они подлежат служебному расследованию и дальнейшей правовой оценке», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, накануне Симоновский суд Москвы решил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его реальным заключением в колонии. В течение дня полиция, оцепив здание Мосгордума и центральные улицы столицы, жестко пресекала протестные выступления граждан и при этом задерживала, в том числе, сотрудников СМИ, выполнявших профессиональные обязанности. Вечером во вторник по требованию полиции без объяснения причин были закрыты станции метро в центре Москвы.

Стоит отметить, что с момента задержания оппозиционера в России прошло уже три несанкционированные акции протеста 23 и 31 января и вечером 2 февраля. Общее число задержанных – не менее 11 195 человек.

Москва, Светлана Антонова

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