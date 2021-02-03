«Воспрепятствование работе СМИ влечет уголовную ответственность»: Союз журналистов России вступился за задержанных силовиками коллег

На уличных акциях в январе и начале февраля были задержаны или пострадали более 100 журналистов. Зафиксированы случаи, когда силовики задерживали представителей СМИ, выполнявших на акциях редакционное задание. В результате сотрудников изданий доставляли в отделения полиции для проверки документов, где удерживали более двух часов, а затем составляли протоколы в попытке доказать, что журналисты якобы сами нарушили закон. Об этом говорится в заявлении Центра правовой защиты Союза журналистов России (СЖР).

«Задержание журналиста, именно незаконное задержание – это ущемление свободы слова и свободы распространения информации. Воспрепятствование профессиональной деятельности СМИ, в какой бы то ни было форме – со стороны граждан, должностных лиц, государственных органов и организаций и их сотрудников, согласно ст. 58 ФЗ «О СМИ»,– влечёт уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ», – подчеркивается в заявлении.

В Центре правовой защиты СЖР также обратили внимание, что присутствие на несогласованных акциях – это работа журналиста, которая регламентируется федеральным законом «О СМИ». Задержание сотрудника редакции во время исполнения им своих профессиональных обязанностей незаконно.

«В рассматриваемых случаях большинство задержанных журналистов не принимали участия в митингах (публичном мероприятии) в качестве участников, а освещали вышеуказанные события; однако, в связи с их задержанием, им не удалось выполнить редакционные задания, то есть осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность», – отметили в Центре.

Большая часть задержанных журналистов имела видимый отличительный знак представителя СМИ, или жилет с надписью «Пресса». Между тем, сотрудники полиции требовали от журналистов ряд документов, которые по закону корреспондент не обязан не только предъявлять, но даже иметь. К примеру, силовикам хотелось, чтобы журналисты показывали свои документы на фотокамеру, они требовали предъявить и удостоверение журналиста, и редакционное задание одновременно. При этом решения о составлении протоколов полицейские принимали не на основании закона, а на свое личное усмотрение.

«Возможно, до сих пор существуют пробелы в законодательстве, регулирующем деятельность СМИ в подобных обстоятельствах, – говорится в заявлении на сайте СЖР. – Возможно, многие сотрудники полиции не имеют чёткого представления, как выглядит редакционное задание и какие документы должен иметь при себе журналист, освещающий публичные мероприятия, в том числе, и не санкционированные».

Центр правовой защиты для предотвращения незаконных задержаний сотрудников СМИ предложил разработать Регламент МВД, «в котором будет чётко прописано, какие именно документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста; а также установлено разумное время для проверки документов журналистов сотрудниками полиции, во избежание прерывания либо воспрепятствования осуществлению профессиональной деятельности журналиста».

При этом в Центре заявили о необходимости разработки единого отличительного знака для прессы, который должны будут обязаны носить все журналисты России, и типовых положений для работы СМИ на публичных мероприятиях.

Москва, Татьяна Дорофеева

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