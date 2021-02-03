ВС Нигерии выбьют террористов «Боко Харам» из страны при поддержке «ЧВК Вагнера»

Правительство Нигерии выразило обеспокоенность активизацией группировки «Боко Харам» (запрещена в РФ) на севере страны. Местная армия на протяжении десяти лет не может справиться с группировкой. Поэтому в вооруженных силах произошла ротация кадров.

Так, генерал-майор Лео Ирабор был назначен начальником нигерийского Генштаба. Он пообещал, что ликвидирует группировку, терроризирующую север Нигерии. Такая информация появилась на страницах издания El Watan News.

Сообщается также, что на встрече с представителями силовых структур, которая проходила в Майдугури, Лео Ирабор рассказал о новом подходе в противодействии «Боко Харам». Правительство обратилось к услугам «ЧВК Вагнера».

El Watan News сообщает, что представители российской частной военной компании уже прибыли в столицу страны и начали развертывание своих сил. Основная задача «вагнеровцев» – ликвидация баз группировки в лесах на северо-востоке страны.

Также для того, чтобы противостоять радикальным исламистам, Нигерия планирует прибегнуть к помощи государств Многонациональной совместной целевой группы (MNTJ), куда помимо самой Нигерии входят Камерун, Нигер, Чад и Бенин. Напомним, ранее страны уже проводили операции по зачистке террористов из группировок «Боко Харам» и ИГ (запрещена на территории РФ) близ озера Чад. Тогда страны MNTJ практически выбили боевиков из региона.

Эксперты считают, что конфликт на севере Нигерии практически невозможно решить исключительно при помощи военных действий. Аналитики утверждают, что причина конфликта связана с бедностью местного населения, а также с неграмотностью, безработицей и коррумпированностью структур власти. Пока эти проблемы не будут устранены, одержать безоговорочную победу над «Боко Харам» будет невозможно.

Однако российская «ЧВК Вагнера» может помочь ВС Нигерии на поле боя. Компания имеет большой опыт в проведении зачисток территорий. А если в распоряжении специалистов окажутся транспортные вертолеты и средства разведки, то это поможет еще более оперативно нейтрализовать террористов. Сейчас все зависит от численности и оснащенности бойцов.

Абуджа – Москва, Наталья Антонова

Абуджа – Москва. Другие новости 03.02.21

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