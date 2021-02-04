Перед рекордными морозами Москву засыплет снегом

На московский регион надвигается сильный снегопад, за одну ночь сугробы в некоторых районах столицы могут вырасти на 7 см. После этого придут аномальные морозы, которых Центральная Россия не видела почти 10 лет.

Погода начнет меняться во второй половине дня 4 февраля – к этому времени до центра Европейской части страны доберется циклон с юго-запада. Уже к вечеру в Москве выпадет до 2 см снега, а за ночь средний прирост сугробов составит еще 1-2 см.

При этом, как сообщает портал «Метеоновости», в юго-западных районах столицы сугробы могут увеличиться на 6-7 см. На юге Подмосковья за одну ночь ожидается выпадение четверти месячной нормы осадков – до 9 мм.

Как сообщал «Новый День», в пятницу ночью в столице ожидается до -14 градусов, а днем около -9 градусов. В субботу станет еще холоднее: ночные температуры опустятся до -18...-20 градусов, а днем будет -12...-13 градусов, морозы продолжат наступать и на следующей неделе.

В ночь на понедельник температура опустится до -30 градусов, днем ожидается до -20. В центре погоды «Фобос» предупредили, что похолодание будет продолжительным, и москвичам не стоит скоро ждать тепла.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.02.21

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