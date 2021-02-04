«Это не репрессии»: в Кремле объяснили, что происходит в России

Многотысячные задержания и аресты в России не имеют ничего общего с массовыми репрессиями, это только меры, принимаемые правоохранительными органами в отношении нарушителей закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на реплику о том, что в стране сейчас происходят репрессии. Он также подчеркнул, что Россия не будет реагировать на политические заявления иностранных государств по поводу «дела Навального».

«Я, во-первых, с вами не соглашусь. Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», – цитирует Пескова «Интерфакс».

«Они участвовали, и они были в ходе акций задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Никаких репрессий нет, и здесь в данном случае я не соглашусь с вами, с такими излишне эмоциональными оценками», – подчеркнул спикер Кремля, отметив, что в ходе акций происходили «множественные нападения на сотрудников [правоохранительных органов]», и именно это, по мнению Кремля, стало «причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер».

Пропорции применения силы со стороны протестующих и сотрудников полиции и Росгвардии Песков назвал «абсолютно спорным моментом». По его словам, в Кремле видят многочисленные видеоролики с применением полицейскими силы, однако у них есть и другие записи и данные из самих правоохранительных органов.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не будет реагировать на заявления западных политиков и их комментарии относительно решения суда по «делу Навального». «Эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем», – заявил он, отметив, что мнения западных политиков о происходящем в России «вряд ли, наверное, повод для какой-то экстренной реакции президента». Соответствующий вопрос может быть задан кем-нибудь главе государства «в рамках тех или иных мероприятий», где он «постоянно общается на свободные темы», заключил Песков.

Напомним, Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный приговор Алексеют Навальному на 2 года 8 месяцев колонии. Сразу несколько стран Запада призвали Россию освободить оппозиционера, назвав это политическим решением.

По данным «ОВД-Инфо», российские суды наказали почти 1,3 тысячи человек за несогласованные акции протесты в поддержку Навального. Речь идет о штрафах и административных арестах. По итогам трех выступлений 23 и 31 января, а также 2 февраля было задержано более 10 тысяч россиян.

Москва, Татьяна Дорофеева

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