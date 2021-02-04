В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким изменением погодных условий. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, в период с 17:00 4 февраля до 05:00 05 февраля, начиная с юго-западных районов со смещением на северо-восток, ожидается местами сильный снег, на дорогах гололедица.

В Подмосковье штормовое предупреждение действует с 15:00 4 февраля до 9:00 завтрашнего дня.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями спасатели рекомендуют соблюдать автомобилистам и пешеходам повышенную осторожность.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.02.21

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