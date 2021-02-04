В Омске внезапно умер замглавврача больницы, куда в августе попал Навальный

В Омске скоропостижно скончался заместитель главного врача больницы №1 Сергей Максимишин. В это медицинское учреждение был доставлен в августе оппозиционер Алексей Навальный после того, как потерял сознание в самолете. Причиной смерти медика стал не коронавирус, сообщили в областном Минздраве.

55-летний Максимишин был доставлен в эту же больницу №1 накануне вечером. Коллеги зафиксировали у него повышенное давление, которое достигало 250 мм ртутного столба. По информации «Лайф», врачи сумели привести в норму давление, однако сердце пациента не выдержало, и он скончался в кардиологической реанимации.

«Родственники просят не беспокоить. Доктор действительно умер от сердечного приступа, потому что у него была очень напряжённая работа, и он действительно потерял близких ему людей. Это просто человеческое сердце», – сказала пресс-секретарь областного Минздрава Галина Назарова.

Максимишин работал в больнице скорой медицинской помощи №1 с 1992 года, под его руководством здесь были созданы методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии.

Как сообщал «Новый День», именно в эту больницу 20 августа 2020 года был доставлен Навальный, которому стало плохо в самолете во время перелета из Томска в Москву. Сотрудники скорой помощи сумели вывести его из критического состояния. Сам Навальный в сентябре после выписки из германской клиники через соцсети поблагодарил медиков скорой помощи и пилотов самолета. «Пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т.д., а сразу четко сказали: «Это отравление» – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни», – отмечал он в «Инстаграм».

Позднее в медучреждении главврач больницы Александр Мураховский (ныне – министр здравоохранения Омской области) запретил вывозить Навального в зарубежную клинику до тех пор, пока его состояние не улучшится. При этом врачи омской больницы окончательно исключили у оппозиционера отравление. Позднее факт отравления подтвердили три независимые лаборатории в Европе.

Омск, Татьяна Дорофеева

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