Пригожин объяснил причины бегства сторонников Навального из РФ

В официальной группе пресс-службы «Конкорд» появился комментарий предпринимателя Евгения Пригожина о сложившейся вокруг блогера Алексея Навального ситуации и причинах его возвращения в Россию.
Бизнесмен заявил, что решение суда его не удивило – сторонники Навального стали ожидаемо покидать страну подобно «крысам, бегущим с тонущего корабля», которые в спешке покупают билеты за границу.
По словам предпринимателя, перед блогером стояла задача по дискредитации страны в глазах российской молодежи, поскольку на ее сознание легче воздействовать. Пригожин отметил, что координация действий происходила из-за границы, откуда Навальный получал деньги иностранных спецслужб.
Бизнесмен убежден, что само возвращение Навального – также четко спланированная акция. По мнению Пригожина, план был заручиться поддержкой большого числа людей, чтобы блогер избежал правосудия за нарушение российского законодательства.
«Он приехал уверенный, что с его головы ни одного волоса не упадет, особенно после того, как иностранные спецслужбы устроили его фейковое отравление», – убежден бизнесмен.
Пригожин обратил внимание, что России есть чем гордиться, поэтому веру россиян в свою страну не уничтожить с помощью Интернет-ресурсов. Также бизнесмен предложил покинуть страну тем, кто желает её дискредитировать.
«Русский народ, как всегда, долго запрягает, но быстро едет. Надеюсь, мы наконец-то поехали и вышвырнем западных «приспешников» из страны. И будем гордиться тем, что мы в России, что мы – русские», – резюмировал предприниматель.
Москва, Екатерина Попова
Москва. Другие новости 04.02.21
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