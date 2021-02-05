Дмитрий Певцов: «Твое – только то, что ты отдал другим»

Московская театральная публика, более года обсуждавшая кадровые перемены во МХАТе им. Горького, не так давно сменила тему. Теперь главный вопрос – как попасть во МХАТ на спектакль «Лавр», поставленный Эдуардом Бояковым по одноименному роману Евгения Водолазкина. Главную роль в спектакле сыграло несколько знаменитых артистов, в числе которых народный артист, актер «Ленкома» Дмитрий Певцов.

Русское средневековье оживает в сложной машинерии сценических декораций. Вертикальная конструкция из 24 ячеек словно живет своей жизнью – то это экран, то иконостас, то место для разговора с автором, то прямой путь на небеса. «Иногда мне кажется, что времени нет», – говорит главный герой в одном из своих воплощений, но время незримо с нами весь спектакль, просто оно течет по-разному, как мятущаяся душа Лавра. Действие переносит зрителей то в древнюю Русь на пятьсот лет назад, то в не столь далекие семидесятые годы.

«Поучаствовать в сценической постановке романа я посчитал для себя обязательным, у меня просто не было других вариантов – великий роман, потрясающий современный писатель, – пояснил Дмитрий Певцов. – Я думаю, этот спектакль поспособствует тому, что молодежь заинтересуется русским средневековьем, о котором почти ничего не написано в нашей художественной литературе, а это часть нашего бытия, нашей истории».

Жанр жития – рассказ о пути героя к вечности: смерть, идущая рука об руку с ним всю историю его жизни, являясь в потерях, сдается перед силой любви, потому что жизнь побеждает смерть.

По словам Певцова, эта работа для него очень важна. «Роль Лавра для меня, прежде всего, разговор о том, к чему нужно стремиться, о грехах и важности покаяния и очищения. Мне очень нравится мысль одного из святых отцов, по-моему, Иоанна Златоуста: «Твое – только то, что ты отдал другим». По православным понятиям любить – значит отдавать. И он отдавал всю свою жизнь», – пояснил артист.

Авторы фото Татьяна Макеева и Наталья Губернаторова

Комментируя постановку, Певцов отметил, что «на самом-то деле за последние пять тысяч лет человек не изменился: мы так же плачем от потерь, так же влюбляемся, так же грешим, так же испытываем счастье покаяния. «В Средневековье была немножко другая культура, чуть по-другому люди смотрели на вещи, но сам человек остался тот же», – сказал он.

Судьба главного героя спектакля – череда страшных потерь: он рано теряет родителей и семью, встречает любовь, но ненадолго – рождается мертвым ребенок, уходит из жизни любимая, судьба наделяет его нелегким даром целительства, испытывает неблагодарностью, он уходит из мира людей и снова проживает, словно по кругу, свою жизнь, спасая уже другую девушку и ее ребенка. И со всем этим и роман, и спектакль – о любви, о торжестве жизни и веры.

Как говорит сам Певцов: «Я буду рад, если после просмотра спектакля часть зрителей хотя бы из любопытства зайдёт в православный храм. А если он заинтересуется христианством, православием, житиями святых, это будет серьезная победа».

Стоит отметить, что самого артиста привела к искренней вере потеря старшего сына: он знает, что такое смерть, верность и любовь. Редко встретишь в театральной среде крепкие и любящие семьи, а Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова весной 2021-го года празднуют тридцатилетие семейной жизни. Встретят они этот юбилей вместе со своим долгожданным сыном Елисеем, который сейчас учится в кадетском училище. Но помимо него у Дроздовой и Певцова еще целая компания «детей» – так называют они своих студентов и выпускников. В Институте современного искусства актеры также работают вместе – Ольга в должности декана актерского факультета, Дмитрий Певцов – заведующий актерской кафедрой.

Дмитрий Певцов в 1985 году окончил ГИТИС и был принят в труппу Театра на Таганке. В 1991-м приглашен в труппу театра «Ленком», где служит по сей день. Играет роль графа Резанова в спектакле «Юнона и Авось», где заменил Николая Караченцова, а также еще в семи спектаклях репертуара. Возглавляет актерский факультет в Институте современного искусства. Снимался в фильмах: «Мать», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Бандитский Петербург», «Турецкий гамбит» и других. Лауреат Госпремии РФ, кавалер орденов «Почета» и «За заслуги перед Отечеством IV степени».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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